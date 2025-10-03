Jäger (72) mit Auto in Stausee versunken: Es fehlt bisher jede Spur

Donnerstagabend ist ein Jäger mit seinem Auto in den Stausee Kops (Vorarlberg) gestürzt. Sofort ist eine große Suchaktion ausgebrochen, weder der 72-Jährige noch dessen Auto konnten bisher aber gefunden werden.

Wie die Polizei aus Vorarlberg berichtet, hat sich Donnerstagabend, am 2. Oktober 2025 gegen 20 Uhr, ein schwerer Unfall im Bereich des Stausees Kops (Gemeinde Gaschurn, Bezirk Bludenz, Vorarlberg) ereignet. Ein 72-jähriger Jäger wollte eigentlich zu seiner Jagdhütte, ist unmittelbar nach der Überfahrt der Staumauer aber von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto die steile Böschung hinunter in den See gestürzt. Das Scheinwerferlicht im Wasser hat daraufhin ein weiterer Jäger, der wenige Minuten später an der Stelle vorbeikam, bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen.

Großer Sucheinsatz beim Stausee Kops

„Seitdem werden umfassende Suchmaßnahmen durchgeführt“, erklären die Beamten in einer Aussendung. Im Einsatz standen dabei unter anderem die Feuerwehren Galtür, Partenen, Landeck und Riet, die Betriebsfeuerwehr der Illwerke sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Spezialtauchern und Telekran. Zudem vor Ort waren mehrere Einheiten der Wasserrettung, das Rote Kreuz und das Kriseninterventionsteam. Die Suchmaßnahmen mussten nachts dann aber vorübergehend eingestellt werden, am Vormittag des 3. Oktober sollte es weiter gehen.

Tauchroboter hilft bei der Suche

Die Suche gestaltet sich aber aufgrund der geringen Sichtweite von nur wenigen Zentimetern sowie der niedrigen Wassertemperaturen „äußerst schwierig“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Helfen soll nun auch ein Tauchroboter, weder das Fahrzeug noch der Lenker konnten bisher allerdings gefunden werden.