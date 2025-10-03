/ ©Montage: Canva
Innsbrucker (63) hofft auf hohen Gewinn, wird plötzlich misstrauisch
Einen hohen fünfstelligen Betrag hat ein 63-jähriger Mann aus Innsbruck in eine vermeintliche Trading-Plattform eingezahlt, ehe er misstrauisch wurde und die Polizei rief.
In den vergangenen Tagen wollte ein 63-jähriger Innsbrucker wohl sein Konto für die baldige Pension etwas auffetten und hat auf einer angeblichen Trading-Plattform in mehreren Tranchen einen höheren fünfstelligen Betrag investiert. Diese Plattform versprach hohe Gewinne mit kleinen Beträgen, berichtet die Polizei. Doch dann wurde er für eine Auszahlung noch einmal zu einer hohen Zahlung aufgefordert – das war am Donnerstag, 2. Oktober 2025. Da wurde der 63-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.
