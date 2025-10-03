Innsbrucker (63) hofft auf hohen Gewinn, wird plötzlich misstrauisch

In den vergangenen Tagen wollte ein 63-jähriger Innsbrucker wohl sein Konto für die baldige Pension etwas auffetten und hat auf einer angeblichen Trading-Plattform in mehreren Tranchen einen höheren fünfstelligen Betrag investiert. Diese Plattform versprach hohe Gewinne mit kleinen Beträgen, berichtet die Polizei. Doch dann wurde er für eine Auszahlung noch einmal zu einer hohen Zahlung aufgefordert – das war am Donnerstag, 2. Oktober 2025. Da wurde der 63-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.