Mit Traktor umgekippt: Wanderin findet verletzten Landwirten auf Hütte

Ein 71-jähriger Landwirt wurde am Donnerstag, 2. Oktober 2025, mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, nachdem er mit einem Traktor einige Meter abgestürzt ist, heißt es seitens der Polizei.

Als ein 71-jähriger Mann am späten Donnerstagvormittag, 2. Oktober 2025, mit seinem Traktor auf einer Alm in Unken (Pinzgau, Salzburg) fuhr, geriet er mit diesem und einer angehängten Arbeitsmaschine ins Rutschen. Wie die Polizei berichtet, ist das Gespann mitsamt dem 71-Jährigen nach rund 50 Metern umgekippt und seitlich zum Liegen gekommen.

©Feuerwehr Unken Der Landwirt ist mit dem Traktor ins Rutschen geraten und dann umgekippt.

Wanderin fand verletzten Landwirten

Der Lenker konnte sich daraufhin selbst aus der Fahrerkabine befreien und schaffte es noch zu einer 300 Meter entfernten Hütte, wo ihn eine tschechische Wanderin fand und die Rettung rief. Der Mann wurde schließlich vom Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht, Traktor und Anhänger wurden von der Feuerwehr Unken geborgen.

