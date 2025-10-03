SOS-Kinderdorf: Trägerverein zeigt sich „tief betroffen“

Der Trägerverein Netzwerk Kinderrechte äußerte sich zu den Vorfällen rund um SOS-Kinderdörfer in Österreich und das mit tiefer Betroffenheit.

Nach den Missbrauchsverdachtsfällen in SOS-Kinderdörfern hat sich der Trägerverein Netzwerk Kinderrechte am Freitag in einer Aussendung „tief betroffen“ gezeigt. „Umso mehr, als sie eine unserer Mitgliedsorganisationen betreffen“, sagte Ernst Berger, Kinderpsychiater und Kinderschutzbeauftragter und Mitglied des Leitungsteams des Netzwerks. Man hatte gehofft, „dass derartige Meldungen der Vergangenheit angehören“.

Kinderrechte in der Verfassung verankert

Die Berichte treffen demnach auf eine Zeit, in der Kinderrechte seit fast 15 Jahren in der Verfassung verankert sind und Schutzkonzepte breit etabliert wurden – auch bei SOS-Kinderdorf. „Unsere Betroffenheit ist auch deshalb so groß, weil wir wissen, welche langfristigen Folgen derartige Gewalterfahrungen haben“, so Berger.

Kinder tragen Auswirkungen Jahrzehnte mit sich

Kinder, die Gewalt in Heimen erfahren, tragen deren Auswirkungen oft über Jahrzehnte mit sich – auf sozialer, psychischer und beruflicher Ebene. Die wissenschaftliche Aufarbeitung des sogenannten „Heimskandals“ seit 2010 belege das deutlich. Dass nun erneut Vorwürfe laut werden, zeigt dem Verein Kinderrechte zufolge, wie wachsam das System bleiben müsse – „unabhängig vom bisherigen Einsatz der betroffenen Organisationen“.

SOS-Kinderdorf trägt Verantwortung

SOS-Kinderdorf trage demnach die Verantwortung nicht nur gegenüber den Betroffenen der Vergangenheit, sondern auch gegenüber jenen Kindern, die heute in den Einrichtungen leben. „Diese Kinder sind von der öffentlichen Diskussion unmittelbar betroffen – sie müssen aktiv in die Aufarbeitung und Reflexion von Kinderrechten eingebunden werden“, betonte Berger. Er zeigte sich aber zuversichtlich, „dass Kinder in Zukunft wirksam vor Gewalt geschützt werden“. (APA/RED 3.10.2025)

Hilfe für Kinder und Jugendliche Kinder und Jugendliche, die Missbrauch erlebten oder erleben bzw. auch deren Umfeld, können sich an folgende Stellen wenden: Österreichische Kinderschutzzentren

Rat auf Draht

psychosoziale und juristische Prozessbegleitung

