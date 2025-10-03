Skip to content
/ ©O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk
Foto auf 5min.at zeigt Rettungsautos und Feuerwehrautos
In Niederösterreich endet ein Unfall für eine Frau tödlich.
Niederösterreich
03/10/2025
Unfall

Frau in Auto eingeklemmt: Verletzungen waren tödlich

Heute, Freitag, kam es in den frühen Morgenstunden in Niederösterreich zu einem tödlichen Unfall. Eine 43-jährige Frau verstarb noch am Unfallort.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Am 3. Oktober 2025, kurz vor 1 Uhr in der Nacht, fuhr eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl, Niederösterreich, mit ihrem Auto auf der L71 von Zwettl in Richtung Jagenbach. Aus bisher unbekanntem Grund kam sie mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben.

Frau verstarb noch am Unfallort

Dann soll das Fahrzeug gegen eine Feldzufahrt gestoßen und dadurch ausgehoben worden sein. Der Pkw prallte mit dem Dach gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin war im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L71 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 3.05 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 11:40 Uhr aktualisiert
