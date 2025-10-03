Frau in Auto eingeklemmt: Verletzungen waren tödlich

Heute, Freitag, kam es in den frühen Morgenstunden in Niederösterreich zu einem tödlichen Unfall. Eine 43-jährige Frau verstarb noch am Unfallort.

Am 3. Oktober 2025, kurz vor 1 Uhr in der Nacht, fuhr eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl, Niederösterreich, mit ihrem Auto auf der L71 von Zwettl in Richtung Jagenbach. Aus bisher unbekanntem Grund kam sie mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und landete im Straßengraben.

Frau verstarb noch am Unfallort

Dann soll das Fahrzeug gegen eine Feldzufahrt gestoßen und dadurch ausgehoben worden sein. Der Pkw prallte mit dem Dach gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin war im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L71 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 3.05 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 11:40 Uhr aktualisiert