/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Interspar in der Ringmauergasse in Villach.
Die Neuerung gilt für alle EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorte in Österreich.
Österreich
03/10/2025
Öl-Sammelautomaten

Neu bei SPAR: Wenn du das machst, bekommst du sogar Geld

So manchem wird es vielleicht schon aufgefallen sein: In allen EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Filialen österreichweit steht nun ein Sammelbehälter für Altspeiseöl. Und: Es gibt für jede Rückgabe sogar Geld.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(253 Wörter)

In allen EUROSPAR-, INTERSPAR- und Maximarkt-Standorten stehen ab sofort österreichweit Sammelautomaten für Altspeiseöl. Und die Österreicher können dabei sogar etwas „verdienen“, gibt es doch für jede Rückgabe einen 15-Cent-Bon, den man an der Kassa einlösen kann, heißt es nun seitens des Unternehmens in einer Aussendung.

Wie der Öl-Sammelvorgang funktioniert und was daraus gewonnen wird

Das gesammelte Öl müssen die Kunden lediglich in einem gut verschlossenen Behälter von zu Hause mitbringen, heißt es seitens des Supermarkt-Riesen. In den vorhandenen Sammelautomaten entleert man die Flüssigkeit daraufhin, das gesammelte Altspeiseöl wird daraufhin zudem zu nachhaltigem Biodiesel verarbeitet, was „einen signifikanten Beitrag zur Emissionsminderung im Verkehr“ leisten würde, so SPAR weiter. Aus einem Liter Abfall soll so ein Liter Biokraftstoff werden. „Wird Altspeiseöl hingegen über den Abfluss unsachgemäß entsorgt, belastet es die Umwelt und verursacht hohe Kosten im Kanalsystem“, erklärt man in der Aussendung.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt, wie jemand Altspeiseöl in einen Sammelautomaten entleert.
©SPAR/Standbild |
Das Altspeiseöl muss erst eingefüllt werden…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Finger, der auf einen "Knopf" beim Sammelautomaten für Altspeiseöl drückt.
©SPAR/Standbild |
…danach kann man den Bon ausdrucken lassen.

„Sammelsysteme zeigen, wie aus Küchenabfall ein wertvoller Rohstoff wird“

„Wir möchten unseren Kund:innen praktikable Lösungen bieten, um Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren. Die Altspeiseöl-Sammelautomaten sind ein Beispiel dafür, wie einfach Kreislaufwirtschaft funktionieren kann“, weiß Hans Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich. Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, von der die Öl-Sammelsysteme in den Supermärkten sind, meint dazu noch: „Unsere Sammelsysteme für Altspeiseöl zeigen, wie einfach aus Küchenabfall ein wertvoller Rohstoff gewonnen wird.“

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt zwei Männer mit einem Schild vor einem Sammelautomaten für Altspeiseöl.
©SPAR/Standbild
Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, und Hans Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich, setzen mit Sammelautomaten für Altspeiseöl auf Kreislaufwirtschaft.

