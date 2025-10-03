Rettungseinsatz endet mit Überraschung: Mann (82) hat verbotene Sammlung

Gestern Früh, 2. Oktober, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt gemeinsam mit dem Rettungsdienst in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Und dann kam es zu einer Überraschung.

Als die Beamten die Wohnung betraten, waren sie wohl ziemlich überrascht. Der 82-Jährige hatte nämlich eine fragwürdige Sammlung…

Verschiedenste Waffen aufgefunden

Gemeinsam mit den Beamten der Sondereinheit Wega wurden Schusswaffen, diverse Hieb- und Stichwaffen, eine verbotene Waffe in Form eines Gehstockes mit Metallspitze sowie Gegenstände mit nationalsozialistischem Hintergrund sichergestellt. Der Mann wurde mehrfach nach dem Verbotsgesetz und dem Waffengesetz angezeigt, und es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 82-Jährige wurde in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.