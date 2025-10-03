Polizei hält Kleitransporter an, findet neun E-Bikes

Die beiden wurden auf der B320 in Mandling (Gemeinde Radstadt, Pongau, Salzburg) angehalten, auf der Ladefläche des moldawischen Kleintransporters haben die Beamten dann nicht weniger als neun E-Bikes, ein Mountainbike, neuwertige Arbeitskleidung und Werkzeug und vermeintliches Einbruchswerkzeug gefunden. Die Gegenstände haben einen Neuwert von immerhin rund 30.000 Euro und wurden sichergestellt.

Beschuldigte in Justizanstalt gebracht

Die Räder seien teilweise sogar noch mit Fahrradschlössern versperrt gewesen, sie konnten Diebstählen im Westen Österreichs zugeordnet werden. Die beiden Beschuldigten sind jeweils 40 Jahre alt und wurden nun in die Justizanstalt Salzburg gebracht und angezeigt.

Anzeigenhagel bei Polizeikontrollen

Entlang der Transitrouten hat man zudem Kontrollen nach dem Güterbeförderungsgesetz durchgeführt. Dabei sind Sicherheitsleistungen und Strafbeträge von nicht weniger als knapp 37.000 Euro zusammengekommen. Rund 100 Verwaltungsübertretungen sowohl nach der Straßenverkehrsordnung als auch nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz wurden dabei festgestellt und dementsprechend angezeigt oder geahndet. Einem Autofahrer wurde im Flachgau zudem der Führerschein abgenommen, weil er unter Drogen unterwegs war, ein Bosner wurde überhaupt schon ohne Führerschein angehalten. Beide Lenker werden nun ebenfalls angezeigt.