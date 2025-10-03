Burgenland Energie gewinnt alle 99 Prozesse gegen Wiener Anwalt Zanger

Das Bezirksgericht Eisenstadt hat am 2. Oktober 2025 auch die letzten drei Verfahren aus einer Serie von insgesamt 99 Klagen gegen den Stromversorger zugunsten des Unternehmens entschieden.

Burgenland Energie kann einen vollen Erfolg vor Gericht vermelden: Das Bezirksgericht Eisenstadt hat am 2. Oktober 2025 auch die letzten drei Verfahren aus einer Serie von insgesamt 99 Klagen gegen den Stromversorger zugunsten des Unternehmens entschieden. Die Klagen wurden vom Wiener Anwalt Georg Zanger im Namen verschiedener Kunden eingebracht, die Rückforderungen wegen angeblich überhöhter Strompreise geltend machen wollten. Doch alle Verfahren endeten mit Niederlagen für die Kläger.

Zugesprochene Beträge aus Kosten- und Schadenersatz belaufen sich auf über 100.000 Euro

In allen 99 Fällen urteilten die Gerichte zugunsten von Burgenland Energie. Die betroffenen Kläger müssen nun die Prozesskosten übernehmen. Zusätzlich wurde der klagende Rechtsanwalt in mehreren Fällen zu Schadenersatzzahlungen an das Energieunternehmen verurteilt. Insgesamt belaufen sich die zugesprochenen Beträge aus Kosten- und Schadenersatz auf über 100.000 Euro.

„Verlorene Zeit und hohe Kosten“

„Wir haben immer davor gewarnt, dass es sich bei diesen Klagen um dubiose Geschäftspraktiken handelt“, erklärt Stephan Sharma, CEO von Burgenland Energie. „Leider wurden einige Kunden dadurch verunsichert. Letztlich bleiben ihnen aber nur verlorene Zeit und hohe Kosten.“ Sharma betont, dass sich die Burgenländerinnen und Burgenländer weiterhin auf ihren regionalen Energieversorger verlassen können.

Gesetzlich vorgeschriebene, einheitlich gestaltete Stromrechnung

In diesem Zusammenhang spricht sich Sharma auch für Verbesserungen im neuen Strommarktgesetz aus. Dieses müsse künftig klar im Interesse der Kundinnen und Kunden gestaltet werden. „Es kann nicht sein, dass Preissenkungen oder der Wechsel in einen günstigeren Tarif erst durch aktive Zustimmung der Kunden möglich sind. Das ist praxisfern und ärgert alle Beteiligten“, so Sharma. Außerdem fordert er eine gesetzlich vorgeschriebene, einheitlich gestaltete Stromrechnung – „genauso verständlich wie ein Kassabon im Supermarkt“. Die Burgenland Energie wird laut Sharma weiterhin alles daran setzen, ihre Kundschaft sicher, transparent und fair zu versorgen – auch in einem sich wandelnden Energiemarkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 16:29 Uhr aktualisiert