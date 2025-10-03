Ranking 2025: Wo in Österreich die meisten Ehen scheitern

In Österreich beträgt die durchschnittliche Scheidungsquote 32,7 pro 100 Ehen. In Neunkirchen allerdings liegt sie bei beeindruckenden 62,7 – das macht die Stadt zur klaren Spitze im Ranking.

Eine aktuelle Analyse des Portals onlinecasinosdeutschland.com stellt Städten mit mindestens 10.000 Einwohnern in Österreich Scheidungsquoten gegenüber. Im Schnitt enden 32,7 von 100 Ehen mit einer Scheidung. In Neunkirchen jedoch liegt die Rate bei 62,7 Scheidungen pro 100 Eheschließungen – damit ist die niederösterreichische Stadt die diesjährige Scheidungshochburg.

St. Veit, Ansfelden und Krems folgen – Enns Schlusslicht

Nicht nur Neunkirchen zeigt eine hohe Trennungsrate. Auch St. Veit an der Glan (55,3) sowie Ansfelden (53,6) und Krems an der Donau (53,4) rangieren weit über dem nationalen Durchschnitt. Ganz anders verhält es sich in Enns, wo nur etwa 18,2 Paare pro 100 Ehen geschieden werden – das niedrigste Ergebnis im Vergleich.



Starke Anstiege in vielen Städten 2024

Der Trend deutet auf Bewegung: In Korneuburg stieg die Scheidungsrate um 128,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Ansfelden legte um 110,4 Prozent zu, Neunkirchen um 107,2 Prozent Teils dramatische Steigerungen zeigen, wie stark einzelne Städte von Trennungswellen betroffen sind.

Methodik & Grenzen der Analyse

Die erhobenen Quoten basieren auf dem Verhältnis der Ehescheidungen im Jahr 2024 zu den Eheschließungen in den jeweiligen Gemeinden und Städten mit mindestens 10.000 Einwohnern. Die Daten stammen aus öffentlichem Quellenmaterial und werden transparent im Portal dargestellt. Nicht berücksichtigt werden Fälle, bei denen Eheschließung oder Scheidung außerhalb des Wohnorts stattfanden oder nicht öffentlich dokumentiert sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 17:34 Uhr aktualisiert