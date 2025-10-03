Lotto-Bonusziehung am 3. Oktober: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Freitag, dem 3. Oktober 2025, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Beim Lotto warten 1,2 Millionen Euro, dazu ein LottoPlus-Gewinn von 150.000 Euro und ein Bonus von 30.000 Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Freitag, dem 3. Oktober 2025, geht es um über 1,2 Millionen Euro.

Erst am vergangenen Mittwoch ging es bei Lotto „6 aus 45“ um satte 7,8 Millionen Euro. Ein Glückspilz aus dem Burgenland durfte sich dabei besonders freuen: Er hatte das richtige Händchen bei den Zahlen und konnte damit den Sechsfachjackpot abräumen. Mehr dazu hier: 7,8 Millionen Euro: Lotto-Glückspilz tippt alle Zahlen richtig

Lottoziehung am Mittwoch: Mehrere Österreicher räumen ab

Aber sein Gewinn war nicht der einzige größere Gewinn bei der vergangenen Lottoziehung. Denn ein Vorarlberger und ein Spielteilnehmer via „win2day“ hatten jeweils fünf Richtige und die Zusatzzahl erraten. Damit gehen für beide bald mehr als 109.000 Euro aufs Konto. Und auch beim Joker durften sich zwei Glückspilze freuen: Die richtige Kombination und das Kreuzerl bei „Ja“ brachten einem Niederösterreicher und einem „win2day“-Spielteilnehmer mehr als 146.000 Euro Gewinn.

Lotto-Jackpot-Chancen am Freitag

Aber keine Sorge, die Chancen auf den Jackpot sind noch lange nicht vorbei. Bei der Bonusziehung am Freitag, dem 3. Oktober, geht es um einen Jackpot von 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern 30.000 Euro verlost. Und beim LottoPlus Sechser? Da geht es um rund 150.000 Euro.