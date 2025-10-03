Alarm auf der Donau: Gefährliche Infektionskrankheit an Bord vermutet?

Ein medizinischer Ernstfall auf einem Donauschiff wurde heute in Dürnstein simuliert. Ziel der Großübung „MIED 2025“: optimale Abläufe bei Infektionsgefahr und internationale Zusammenarbeit.

Am Freitag fand auf einem Donauschiff in Dürnstein eine großangelegte medizinische Notfallübung statt. Unter dem Titel „Medical Infectious Emergency Danube 2025“ (MIED 2025) wurde der Verdacht auf eine gefährliche Infektionskrankheit – konkret Marburg-Fieber – bei einem Passagier simuliert. Eine 35-köpfige Reisegruppe aus Deutschland befand sich gerade auf Kreuzfahrt von Passau nach Bratislava, als ein an Bord befindlicher Arzt Alarm schlug.

Infektionsfall als Krisenszenario

Der fiktive Patient war vor der Schiffsreise aus Tansania zurückgekehrt und zeigte typische Symptome des Marburg-Fiebers. Die Übung hatte das Ziel, die Abstimmung zwischen Schiffsbesatzung, Gesundheitsbehörden, Schifffahrtsaufsicht und Einsatzorganisationen an Land zu testen und zu verbessern. Über 90 Personen waren involviert, darunter medizinische Spezialeinheiten, die Polizei und Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Krems.

Lob von der Landesrätin

Gesundheitslandesrätin Eva Prischl beobachtete die Übung vor Ort und zeigte sich beeindruckt: „Besonders in Zeiten intensiven internationalen Reiseverkehrs sind solche Übungen essenziell. Nur durch regelmäßiges Training können wir im Ernstfall schnell und strukturiert handeln.“ Geübt wurde unter anderem die Evakuierung des Erkrankten, der sichere Transport in die Klinik sowie Maßnahmen für Mitreisende und Crew.

Reibungslose Zusammenarbeit der Einsatzkräfte

Beteiligt waren unter anderem das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Landessanitätsdirektion und der Notruf NÖ. Sanitätsdirektorin Dr. Regina Klenk betonte die Bedeutung der Übung: „So können Übertragungsketten schneller erkannt und gebrochen, Patienten optimal versorgt und die Öffentlichkeit transparent informiert werden.“ Die Aktion verlief erfolgreich – ein starkes Signal für die medizinische Krisenbereitschaft in Niederösterreich.