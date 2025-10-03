Drei Katzen sterben allein in Wohnung – grausamer Fund bei Zwangsräumung

Damit hat wohl niemand gerechnet: Bei einer Zwangsräumung wurden drei tote Katzen gefunden. Sie dürften längere Zeit alleine gewesen sein. Der Grund: Die Besitzerin musste arbeiten und konnte sich nicht kümmern.

Bei einer Zwangsräumung am Donnerstag kam es zu einem grausigen Fund: In einer Wohnung in Bischofshofen (Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg) wurden drei tote Katzen gefunden. Die 31-jährige Österreicherin dürfte die Tiere über längere Zeit alleine in der Wohnung gelassen haben. Laut der Landespolizeidirektion Salzburg gab sie an, dass sie aufgrund ihrer Arbeit sich nicht persönlich um die Katzen kümmern konnte. Sie hätte allerdings andere Personen beauftragt, nach den Fellnasen zu sehen. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Tierquälerei.