Nach SPÖ-Rauswurf: Das plant Georg Dornauer jetzt

Erst vor wenigen Tagen wurde er aus seiner Partei geworfen. Jetzt zeigt sich der Politiker enttäuscht darüber und überlegt, Einspruch zu erheben. Klar ist für ihn allerdings, dass er im Landtag bleiben will.

Erst vor wenigen Tagen sorgte die Politik in Tirol für Schlagzeilen: Denn der Parteivorsitzende der SPÖ, Georg Dornauer, wurde aus der Partei geworfen. Grund dafür dürfte ein Verstoß gegen die gemeinsamen Regeln gewesen sein. Mehr dazu hier: Paukenschlag: SPÖ wirft Georg Dornauer aus der Partei

Einspruch? Dornauer will Ausschluss prüfen

Laut mehreren Medienberichten glaubt er allerdings nicht, dass der Ausschluss halten würde. Er wolle die einwöchige Einspruchsfrist ausnutzen, um ernsthaft über einen Einspruch nachzudenken. Enttäuscht sei er trotzdem vor allem darüber, dass seine Forderung nach Verteilung der Übergewinnung an die Bevölkerung in Tirol mit seinem Ausschluss „bestraft“ wurde. Bereits im Sommer habe er angekündigt, dass er etwas gegen die Teuerung unternehmen wolle. Im Fokus stehe auch der Ausbau der Kinderbetreuung. Er sei dabei wochenlang ignoriert worden. Gewarnt wurde er vor seinem Rauswurf allerdings nicht.

Rauswurf von Dornauer: Zukunft noch unklar

Jetzt verkündete er in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag, dass er als freier Mandatar im Tiroler Landtag bleiben will. „Den Dornauer haben sie jetzt zwar ausgeschlossen, aber sie sind ihn ganz bestimmt nicht losgeworden. Ich werde jenen Menschen, die mich gewählt haben, weiterhin jene Politik anbieten, die sie gewöhnt sind – nämlich eine Politik mit klarer Kante sowie im Interesse des Landes Tirol“, wird er von der „Kronen Zeitung“ zitiert. Ob er bei der Landtagswahl 2027 mit einer eigenen Liste antritt, ist noch unklar. Er betonte in der Pressekonferenz aber, dass er überall im Land viel Zuspruch hätte und die nötigen Unterstützungs­erklärungen theoretisch bereits beisammen hätte.