„Ein großes Vorbild“ – Abschied vom Burgtheater-Star Rudolf Melichar

Über 50 Jahre begeisterte er das Publikum des Burgtheaters, bevor er im Kreis seiner Familie für immer die Augen schloss. Viele erinnern sich an ihn als neugierigen, offenen und lebensfrohen Menschen.

Über 50 Jahre stand er als Ensemblemitglied des Burgtheaters auf der Bühne. Jetzt ist der Kammerschauspieler Rudolf Melichar am 2. Oktober 2025 im Kreise seiner Familie verstorben, wie das Burgtheater am Freitag mitteilte. Er wurde stolze 97 Jahre alt.

Von Berlin nach Wien: Die Anfänge von Rudolf Melichar

Geboren wurde er 1929 in Berlin als Sohn des österreichischen Komponisten Alois Melichar. 1942 zog er gemeinsam mit seiner Familie nach Wien. Dort studierte er am Max-Reinhardt-Seminar und spielte anschließend überwiegend in Deutschland. Am Burgtheater verkörperte er über 100 Rollen, hauptsächlich in österreichischen und deutschen Stücken – von Nestroy über Schnitzler, Goethe, Brecht bis hin zu Shakespeare.

Kammerschauspieler: Ehrung für Melichar 2009

Auch im Film und Fernsehen war er zu sehen, unter anderem in der Regie von Axel Corti oder in Michael Hanekes „Die Klavierspielerin“. Einen großen Erfolg konnte er 2009 feiern, als er zum Kammerschauspieler ernannt wurde. Seinen ersten Auftritt hatte er mit 39 Jahren, seine letzte Premiere im Vestibül feierte er mit 89 Jahren. Bis zuletzt arbeitete er mit Energie, Spielfreude und Lebenslust mit angehenden Regisseuren und Autoren.

So bleibt Rudolf Melichar in Erinnerung

Rudolf Melichar wird vermutlich allen mit seiner Neugier, seiner Offenheit sowie seiner humorvollen und zugewandten Art in liebevoller Erinnerung bleiben. „Als Schauspieler brillierte er als Charakterdarsteller, Sprachkünstler und Interpret vieler zeitgenössischer Texte. Ich persönlich durfte zweimal mit ihm arbeiten. Rudi war damals schon über 80, in seiner Gesinnung aber so neugierig, aufgeschlossen und modern, dass er immer ein großes Vorbild für mich bleiben wird“, erzählt Stefan Bachmann, ein Schweizer Theaterregisseur.

„Mit Rudolf Melichar verliert Österreich einen der ganz großen Sprachkünstler“

Auch der Kultursprecher der Wiener Volkspartei ließ es sich nicht nehmen, einige Worte zum Ableben des Ehrenmitglieds des Burgtheaters zu sagen: „Mit Kammerschauspieler Rudolf Melichar verliert Österreich einen der ganz großen Sprachkünstler und Charakterdarsteller. Er war bis ins hohe Alter als Schauspieler aktiv und galt bis zuletzt als aufgeschlossen und neugierig. Mit seiner Sprachkunst und Vielseitigkeit hat er Generationen von Schauspielern und Schauspielerinnen inspiriert und wurde nicht umsonst als Institution des Burgtheaters bezeichnet. Unsere Anteilnahme in dieser schweren Zeit gilt seiner Familie und seinen Freunden“, betonte Gemeinderat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.