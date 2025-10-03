Skip to content
/ ©Nicolas Zangerle
Das Bild auf 5min.at zeigt Eishockey.
Das Dameneishockey-Nationalteam von Österreich spielt bei der WM 2026.
Österreich
03/10/2025
Eishockey

WM-Historie: Österreichs Damen-Team erreicht erstmals Top-Division

Das geht in die Geschichte ein: Das Dameneishockeyteam von Österreich spielt 2026 erstmals in der Top-Division der WM.

von Stella Sabitzer
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Im April wurde Geschichte im österreichischen Eishockey geschrieben: Das Dameneishockey-Nationalteam sicherte sich souverän den ersten Platz bei der WM Division IA in Shenzhen (China). Warum es in die Geschichte eingeht? Ganz klar: Es ist der erste Aufstieg in die Top-Division, wodurch 2026 erstmals beide A-Nationalteams gleichzeitig in der höchsten WM-Kategorie vertreten sein werden.

Österreich bei der Eishockey-WM 2025

Das Team, angeführt von Headcoach Alexander Bröms, spielt von 6. bis 16. November bei der WM in Dänemark. Eine Gruppe wird in Herning spielen. Der zweite Austragungsort ist derzeit noch offen und wird zusammen mit dem offiziellen Spielplan veröffentlicht. Premiere ist auch, dass die WM in einem Olympischen Winter parallel zum Olympischen Turnier stattfindet. Die Gruppeneinteilung wurde bereits vorgenommen und ist in der Infobox unten ersichtlich.

Eishockey-WM 2025 – Gruppeneinteilung

Gruppe A:

  • USA
  • Tschechien
  • Schweiz
  • Deutschland
  • Österreich

Gruppe B:

  • Kanada
  • Finnland
  • Schweden
  • Japan
  • Dänemark
