Samstag in Österreich: Strahlender Start ins Wochenende

Ein sonniger Start in den Tag für die Österreicher. Im Westen ziehen aber bald dichte Wolken auf und es kann regnen. Im Laufe des Tages breiten sich die Wolken nach Osten aus. Es werden Temperaturen bis zu 21 Grad erwartet.

Der Samstag startet im Großteil Österreichs mit viel Sonnenschein. Nur im Westen ziehen bereits teils dichte Wolken einer Warmfront auf, die Sonne zeigt sich dort aber zumindest phasenweise. „Auch Regenschauer sind dabei möglich. Die Wolkenfelder breiten sich im Tagesverlauf zunehmend nach Osten aus und trüben den Sonnenschein auch dort allmählich ein“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen –3 und +8 Grad und erreichen tagsüber 12 bis 21 Grad. Am wärmsten bleibt es dabei im Westen.