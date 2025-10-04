Wie oft und wann: Auf Millionen Handys ertönt heute ein Alarm

Zwischen 12 und 13 Uhr ist es am heutigen Samstag, 4. Oktober 2025, wieder so weit: Die Sirenen und die Handys melden sich österreichweit zu Wort. Wann und wie oft sich die Handys "selbstständig" machen, erfahrt ihr hier bei uns.

Am ersten Samstag im Oktober ertönen jedes Jahr die Sirenen in Österreich. Die große Sirenenprobe steht auch am heutigen 4. Oktober wieder am Programm, insgesamt drei Signale werden dabei zwischen 12 und 12.45 Uhr getestet. Alle Infos dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Um diese Zeit geht der Zivilschutz-Probealarm über die Bühne. Gleichzeitig wird seit vergangenem Jahr auch das neue AT-Alert-System getestet. Dieses spielt Warn-Nachrichten direkt auf die Handys von Betroffenen.

Ersten Handy-Alarm kannst du „abschalten“

Und auch dieses Jahr werden die Handys in Österreich sich wieder lautstark melden – und das für viele nicht nur ein sondern gleich zwei Mal, erklärt das Innenministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Die erste Warn-Aussendung wird zwischen 12 und 12.15 Uhr vom Bund kommen. Dabei handelt es sich um eine Gefahrenstufe 4 – also eine Gefahreninformation. Diese kann man ausschalten, einige Österreicher werden sie also nicht bekommen. Wenn auch ihr sie nicht bekommen wollt, erfahrt ihr hier, was ihr machen müsst: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

Zweiten Handy-Alarm „bekommen alle“

Nicht möglich wird das jedenfalls bei jenem Alarm sein, der zwischen 12.45 und 13 Uhr kommt. Dieser wird nämlich auf Landesebene ausgesendet und entspricht einem „Level 1 Notfallalarm“. „Den bekommen alle“, so eine Sprecherin des Innenministeriums im Gespräch mit 5 Minuten. Sorgen müsse man sich jedenfalls keine machen. Drin stehen werde, dass es sich um einen Probealarm handle, dass keine Gefahr bestehe und dass man auch nicht die Notrufnummern wählen solle. Wie schon im Vorjahr wird das Auslösen des Alarmtones am Handy aber auch dieses Jahr wohl wieder für einige Schrecksekunden hierzulande sorgen. Alles zur Vorjahres-Auslösung hier: „Extreme Gefahr“: Millionen Österreicher bekommen Nachricht auf Handy.

Viele Österreicher haben Handy-Warnung schon zu „spüren“ bekommen

Wie das Warn-System funktioniert, haben viele Österreicher in diesem Jahr schon zu „spüren“ bekommen. Eine Unwetterwarnung wurde etwa am 26. Juni in der Steiermark ausgespielt. Alles dazu hier: „Extremwetterereignis“: Steirer bekommen Warnung aufs Handy. Zusätzlich wurden auch kleinräumigere Warnungen bei größeren Bränden wie etwa jenem in Osttirol vom 28. Juni versendet.