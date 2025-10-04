Frostiger Start in den Tag: Karte zeigt, wo es heute am kältesten war

Viele Österreicher sind am Samstag, 4. Oktober 2025, besonders kalt in den Tag gestartet. Hier und da hat es sogar Minusgrade gegeben. Doch damit ist bald auch schon wieder vorbei, eine Warmfront bringt bis zu 21 Grad.

Einen äußerst "frischen" Start in den Tag hatten am Samstag viele Österreicher.

„Ganz schön frostiger Start in den Tag für Anfang Oktober.“ Mit diesen Worten startet die „österreichische Unwetterzentrale“ ein Posting auf Facebook. Gleichzeitig zeigt man mit einer Karte, wo es in Österreich am kältesten war. „Von Salzburg ostwärts gibt’s heute Früh vielerorts leichten Frost“, wissen die Meteorologen. Und der Blick auf die Karte zeigt es auch. So wurden Minusgrade etwa in Graz, Wien und Lienz gemessen, Temperaturen am Gefrierpunkt gab es in St. Pölten und Klagenfurt, knapp drüber lagen Linz, Salzburg und Eisenstadt.

©UBIMET Teils frostig in den Tag gestartet sind die Österreich ab Salzburg ostwärts.

„Im Westen klopft schon die Warmfront an“

Was man auf der Karte, die das Temperaturminimum zwischen Mitternacht und 5.40 Uhr am heutigen Samstag, 4. Oktober 2025, anzeigt, aber noch sieht: „Im Westen klopft schon die Warmfront von Tief Detlef an und breitet sich im Lauf des Tages auch auf den Rest Österreichs aus“, so die Experten. Und tatsächlich: In Bregenz sind die Temperaturen seit Mitternacht beispielsweise nie unter plus neun Grad gesunken, in Innsbruck lagen die Tiefsttemperaturen immerhin bei im Vergleich zum Osten fast schon „angenehmen“ plus fünf Grad. Die Temperaturen sollen im Tagesverlauf stellenweise dann schließlich sogar wieder die 20-Grad-Marke knacken, wissen auch die Meteorologen der „GeoSphere Austria„.