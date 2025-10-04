Tragödie auf L6110: 17-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Alkoholisiert und ohne Führerschein war ein junger Mann unterwegs – doch das kostete ein Menschenleben: Plötzlich kam er von der Straße ab und krachte zweimal gegen einen Baum. Für einen Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät.

Am Samstag gegen 1.50 Uhr war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs mit seinem Auto auf der L6110 im Gemeindegebiet von Ferschnitz (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) in Richtung Amstetten unterwegs. Mit dabei waren ein 18-Jähriger auf dem Beifahrersitz sowie ein 17- und 15-Jähriger auf der Rückbank. Alle drei Mitfahrer stammen aus Amstetten.

Auto kam von Straße ab

Plötzlich nahm das Unglück seinen Lauf. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Autofahrer rechts von der Straße ab und krachte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto um 180 Grad geschleudert und prallte anschließend mit der linken Fahrzeugseite gegen einen weiteren Baum. Dort blieb es dann liegen.

Alkoholisiert und ohne Schein

Der Fahrzeuglenker und der 15-jährige Mitfahrer blieben unverletzt. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Besonders tragisch: Der 17-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie sich herausstellte, besaß der Fahrer keine gültige Lenkberechtigung, und auch ein Alkomattest verlief positiv.