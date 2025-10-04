In allen Filialen: Lidl macht diese Produkte „dauerhaft günstiger“

"Bis zu 20 Cent billiger" sollen einige beliebte Produkte bei Lidl in Österreich werden - und das "dauerhaft". Das hat der Lebensmittel-Riese am Samstag, 4. Oktober 2025, in einer Aussendung bekanntgegeben.

Wie man in einer Aussendung berichtet, setzt Lidl Österreich seine Preisoffensive weiter fort. Nachdem im Oktober bereits der Preis auf zahlreiche Backwaren deutlich gesenkt bzw. die Mehrwertsteuer gestrichen wurde – alles dazu hier: Im Oktober: Lidl macht diese beliebten Produkte günstiger -, werden nun auch die Preise bei einer Lidl-Eigenmarke „dauerhaft günstiger“, heißt es seitens des Diskonters.

Lidl: „Kosten für Preisreduktion gehen nicht zulasten der Lieferanten“

„Ab sofort kosten beliebte Nudelsorten der Lidl Eigenmarke ‚Combino‘ dauerhaft um bis zu 20 Cent weniger“, so der Supermarkt-Riese in der Aussendung. Dabei würden die Preissenkungen die klassische Nudelsorten wie Spaghetti, Fusilli, Penne Rigate, Maccaroni und Linguine betreffen. Und man versichert abschließend auch noch: „Die Kosten für die Preisreduktionen gehen nicht zulasten der Lieferanten oder der Qualität.“

Diese Lidl-Nudelsorten sind von der Preissenkung betroffen: Combino Fusilli (ein Kilo): 1,38 statt 1,58 Euro

