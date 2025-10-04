Sirenen heulen minutenlang in ganz Österreich: Was du jetzt wissen musst

In ganz Österreich sind um Punkt 12 Uhr die Sirenen losgegangen. Prinzipiell nicht ungewöhnlich für einen Samstag, doch irgendwie wollten sie nicht aufhören zu heulen. Was ihr jetzt wissen müsst.

Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr wieder am ersten Samstag im Oktober die Sirenenprobe österreichweit statt. Und wie es der Zufall so will ist dieser erste Oktober-Samstag heute, am 4. Oktober 2025. Um Punkt 12 Uhr startet das Spektakel mit der normalen Samstags-Probe, um 12.15 Uhr folgt die „Warnung“ – ein drei Minuten langer Dauerton. Gegen 12.30 Uhr ertönt dann auch der „Alarm“, wobei es sich um einen eine Minute langen, auf- und abschwellenden Ton handelt. Zum Abschluss wird um 12.45 Uhr noch „Entwarnung“ gegeben. Hierbei handelt es sich um einen eine Minute langen Dauerton.

Das sagen die Sirenentöne aus: Feuerwehreinsatz : drei Mal hintereinander mehrere Sekunden Dauerton

: drei Mal hintereinander mehrere Sekunden Dauerton Samstags-Sirenenprobe : 15 Sekunden Dauerton

: 15 Sekunden Dauerton Warnung : drei Minuten langer Dauerton

: drei Minuten langer Dauerton Alarm : eine Minute langer auf- und abschwellender Ton

: eine Minute langer auf- und abschwellender Ton Entwarnung: eine Minute langer Dauerton

Sirene heult: Was muss ich im Ernstfall machen?

Sollte es sich nun aber einmal nicht um die Sirenenprobe handeln sondern um einen Ernstfall – etwa einen Zivilschutzalarm wegen Überschwemmungen und Co. -, könnten die Sirenensignale zu Lebensrettern werden. Hört man den drei Minuten anhaltenden Dauerton, der eine Warnung besagt, sollte man Radio und TV-Gerät einschalten und die angegebenen Verhaltensmaßnahmen beachten. Auch ein Blick ins Internet nach neuesten Meldungen kann nicht schaden. Hört ihr den auf- und abschwellenden Alarm-Ton, sollten schützende Bereiche bzw. Räume aufgesucht werden, Informationen kommen dann über die bereits erwähnten Medien. Die Entwarnung zeigt dann noch das Ende der Gefahr, eventuell kommende, weitere Hinweise sollten dennoch beachtet werden.

Auch AT-Alert auf den Handys wird getestet

Zusätzlich zum Sirenengeheul findet am ersten Oktober-Samstag seit dem Vorjahr aber auch noch ein Testlauf des AT-Alert-Systems statt. Dabei werden in zwei Tranchen Nachrichten auf die Handys der Österreicher gespielt. Eine davon sollten dann – ganz egal, welche Einstellungen man am Handy hat – auch alle Menschen und Handys hierzulande bekommen. Alle Informationen dazu findet ihr auch hier: Wie oft und wann: Auf Millionen Handys ertönt heute ein Alarm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 12:03 Uhr aktualisiert