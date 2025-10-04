Handy-Alarm geht los: Wieso die Nachricht nicht bei allen eintrudelt

Am heutigen Samstag, 4. Oktober 2025, findet die alljährliche Sirenenprobe statt. Wie schon im Vorjahr kombiniert man das gleich mit einem Test des AT-Alert-Systems. Wieso die erste Warnung nicht jeder bekam, erfahrt ihr hier.

Auf vielen Handys in Österreich ist vor kurzem eine Nachricht gekommen.

Zwischen 12 und 12.15 Uhr ist die Warnmeldung auf vielen Handys österreichweit auf Deutsch und Englisch eingetrudelt, so manchen wird es wohl geschreckt haben, als das Handy sich plötzlich selbstständig machte. Doch nicht bei jedem ist diese Warn-Nachricht auch angekommen. Das liegt vor allem an den Einstellungen des Smartphones. Bei der Probewarnung hat es sich nämlich um eine Gefahrenstufe 4 gehandelt. Diese kann man ausschalten. Wie ihr die Einstellungen dazu bearbeitet, erfahrt ihr übrigens hier: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

Diesen Text hat die Warnung ausgegeben: PROBEALARM – TESTALERT Achtung Test – Österreichweite Testauslösung von Sirenen und AT-Alert. 4. Oktober 2025 12.00 – 13.00 Uhr. Dies ist eine offizielle AT-Alert Testnachricht. Es besteht keine Gefahr! Bitte wählen Sie keine Notrufnummern! Bundesministerium für Inneres

Zweiter Handy-Alarm kann nicht ausgeschaltet werde

Doch damit nicht genug, melden sich die Handys österreichweit auch noch ein zweites Mal. Während der erste Alarm vom Bund ausgeschickt wird, kommt der zweite von den Ländern. Und dieser zeigt sich deutlich hartnäckiger, handelt es sich doch um einen „Level 1 Notfallalarm“. „Den bekommen alle“, weiß eine Sprecherin des Innenministeriums im Gespräch mit 5 Minuten. Ausschalten kann man ihn auch nicht. Aber: Sorgen muss man sich dieses mal keine machen, da es sich nur um eine Probeauslösung handelt. Das wird auch in der Nachricht stehen, Gefahr bestehe keine und man solle auch nicht die Notrufnummern wählen, appelliert das Ministerium gegenüber 5 Minuten.

Sirenenprobe in Österreich zwischen 12 und 12.45 Uhr

Zeitgleich findet in Österreich auch die Sirenenprobe statt. Zwischen 12 und 12.45 Uhr werden dabei alle über 8.000 Sirenen hierzulande getestet und geben die Signale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ aus. Alle Informationen dazu bekommt ihr auch hier: Sirenen heulen minutenlang in ganz Österreich: Was du jetzt wissen musst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 12:10 Uhr aktualisiert