„Notfallalarm“: Zweite Handy-Nachricht erreicht alle Österreicher

Nachdem die erste Handy-Nachricht auf manchen Telefonen wohl nicht angekommen ist, hatte es die zweite dann dafür in sich. Diese sollte nämlich überall "ertönt" sein.

Den zweiten Probealarm via Handy konnte man nicht im Vorhinein ausschalten.

Den zweiten Probealarm via Handy konnte man nicht im Vorhinein ausschalten.

Viele Österreicher haben gegen 12 Uhr gegenüber 5 Minuten berichtet, dass sie die Warnmeldung zwar bekommen hätten, diese zwar ohne Ton aber dafür mit Vibration gewesen sei. Bei wieder anderen war sie laut. Manche haben sie überhaupt nicht bekommen, Grund dafür waren die Einstellungen am Handy. Wie du diese ändern kannst, erfährst du hier: Notfall-Alarm am Handy: „Wie kann ich ihn abschalten?“

Zweite AT-Alert-Probe als „Level 1 Notfallalarm“

Der zweite Probe-Alarm hatte es dann aber dafür in sich. Egal, ob man das Handy auf leise oder auf laut geschalten hatte, dieser war laut – und sollte auch auf allen Mobiltelefonen hierzulande zwischen 12.45 und 13 Uhr eingetrudelt sein, wie das Innenministerium gegenüber 5 Minuten am Freitag noch versicherte. Beim zweiten Alarm hat es sich nämlich um einen „Level 1 Notfallalarm“ gehandelt, den man im Gegensatz zu jenem um 12 Uhr nicht ausschalten kann. Alle Infos dazu hier: Wie oft und wann: Auf Millionen Handys ertönt heute ein Alarm.

Hast du den AT-Alert-Probealarm bekommen? Ja, sogar beide Ja, aber nur einen Nein, ich hab keine bekommen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Es besteht keine Gefahr“

Und das Ministerium appelliert an die Österreicher – wie auch im Text der Handy-Nachricht zu sehen ist -, nicht die Notrufnummern zu wählen. Es bestehe keine Gefahr, es handelte sich lediglich um einen Probeauslösung, versichert man im Gespräch mit 5 Minuten.

Dieser Text war im zweiten AT-Alert: Notfallalarm PROBEALARM – TESTALERT Probewarnung – österreichweite Testauslösung von Sirenen und AT-Alert. 4. Oktober 2025, 12.45 Uhr ENDE des Zivilschutzprobealarms. Es besteht keine Gefahr! Bitte wählen Sie keine Notrufnummern!

Sirenenprobe in ganz Österreich

Gleichzeitig mit den Handy-Warnungen hat es am heutigen Samstag, 4. Oktober 2025, übrigens auch eine Sirenenprobe gegeben. Dabei sind zwischen 12 und 12.45 Uhr alle Warnsignale durchgemacht worden – angefangen vom normalen und wöchentlichen Samstags-Test um 12 Uhr, über die dreiminütige Warnung um 12.15 Uhr, bis hin zum einminütigen, auf- und abschwellenden Alarm um 12.30 Uhr. Abschließend wurde um 12.45 Uhr noch eine Minute lang Entwarnung gegeben. Alles dazu erfahrt ihr auch hier: Sirenen heulen minutenlang in ganz Österreich: Was du jetzt wissen musst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 12:56 Uhr aktualisiert