Zwei Wochen nach Unfall: 20-Jähriger verliert Kampf um sein Leben

Nach einem schweren Unfall im Bezirk Innsbruck-Land lag ein 20-jähriger Österreicher zwei Wochen lang im Krankenhaus und kämpfte um sein Leben. Diesen Kampf hat er nun tragischerweise verloren, wie die Polizei berichtet.

Bereits am 20. September 2025 gegen 3.20 Uhr sind ein 20-jähriger Österreicher und seine 24-jährige Begleiterin in Thaur (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) von einem Auto angefahren worden. Wie ein Insasse jenes Taxis, aus dem die beiden ausgestiegen sind, berichtet, sei ein schwarzer SUV mit ukrainischem Kennzeichen anschließend davongefahren. Die beiden jungen Erwachsenen lagen zu dem Zeitpunkt verletzt am Boden. Der Zeuge habe noch auf die Scheibe des SUV gehämmert, dieser sei jedoch in weiterer Folge mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Das Fahrzeug konnte im Zuge der Fahndung aber wenige Stunden später gefunden werden.

Obduktion angeordnet, Ermittlungen laufen weiter

Der 20-Jährige hatte daraufhin zwei Wochen lang im Krankenhaus mit seinen schweren Verletzungen gekämpft, ehe er am 3. Oktober 2025 diesen erlegen und verstorben ist. Nun wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen derweil weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 14:13 Uhr aktualisiert