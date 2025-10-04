A12-Totalsperre: Kilometerlanger Stau nach schwerem Unfall

Wegen eines Unfalls ist die A12 Inntalautobahn bei Hall in Tirol in Richtung Innsbruck komplett gesperrt, wie die "Asfinag" berichtet.

Der kilometerlange Stau ist auch auf den Webcams der Asfinag zu sehen.

Im Baustellenbereich bei Hall in Tirol soll sich laut „Asfinag“ ein Unfall ereignet haben, die A12 ist daher in Richtung Westen bzw. Richtung Innsbruck komplett gesperrt. Vor Ort ist ein Auto in den Inn gestürzt, wie die Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Ein Großeinsatz – inklusive Hubschrauber und Wasserrettung – läuft derzeit.

A12 bei Hall in Tirol: Unfallursache noch unklar

Laut „Kronen Zeitung“ soll sich in dem Auto eine Person befunden haben, die dem Bericht zufolge bei dem Unfall verstorben sein dürfte. Das kann die Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten allerdings noch nicht bestätigen. Noch gänzlich unklar ist, wie es zu dem Unfall gekommen sein könnte. Auf der A12 hat sich an der Stelle jedenfalls schon ein Rückstau von mehr als fünf Kilometern gebildet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2025 um 16:10 Uhr aktualisiert