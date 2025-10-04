Österreicher gewinnt 7,8 Millionen, sieht wochenlang keinen Cent davon

Eine Person aus dem Burgenland hat den Sechsfachjackpot geknackt und 7,8 Millionen Euro gewonnen - an der finanziellen Situation ändert sich in den kommenden Wochen aber erst einmal nichts.

Nun beginnt die vierwöchige Wartefrist für die Person aus dem Burgenland, die den Sechsfachjackpot geknackt hat.

Nun beginnt die vierwöchige Wartefrist für die Person aus dem Burgenland, die den Sechsfachjackpot geknackt hat.

7,8 Millionen Euro und damit der höchste Lotto-Gewinn, der jemals im Burgenland erspielt wurde, wurden von einer einzigen Person gewonnen. Noch will er oder sie anonym bleiben, ein Gespräch mit dem Großgewinnberater ist aber angesetzt, wie die „Österreichischen Lotterien“ gegenüber 5 Minuten bestätigen. Auf das Geld muss er oder sie jedoch noch warten – und zwar vier ganze Woche. Woran das liegt, erfahrt ihr hier bei uns.

Lotto-Gewinner muss wegen Reklamationsfrist warten

Bei Gewinnen, die höher als 1.000 Euro sind, gibt es nämlich eine vierwöchige Reklamationfrist. Also: Obwohl der Burgenländer am 1. Oktober im Lotto gewonnen hat, wird er oder sie das Geld erst Ende Oktober sehen. Dann wird es aufs Konto überwiesen, bar auszahlen lassen kann man sich nämlich nur Summen bis 80.000 Euro. Eine Summe, die Österreichs neuester Lotto-Millionär fast ums 100-fache übertrifft.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto-Bonusziehung bringt keinen Sechser

Bei der aktuellsten Lotto-Ziehung vom 3. Oktober 2025 – es handelte sich um eine Bonusziehung – hat es übrigens keinen Sechser gegeben. Weder bei Lotto noch bei LottoPlus oder beim Joker hatte jemand in Österreich alle Zahlen richtig, berichten die „Österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung. Damit geht es am kommenden Sonntag, 5. Oktober 2025, um einen Jackpot und 1,3 Millionen Euro. Über jeweils rund 38.500 Euro dürfen sich zumindest ein Salzburger und ein Wiener freuen, die Quittungsnummer „68777 93721“ bekommt 30.000 Euro. Alle drei müssen allerdings ebenfalls vier Wochen warten, das Geld wird dann Anfang November automatisch überwiesen.