Allein gelassen? Polizei entdeckt drei tote Katzen in Wohnung

In einer Wohnung in Bischofshofen hat die Polizei am 2. Oktober drei tote Katzen gefunden... Nun wird wegen Tierquälerei ermittelt.

Ein schockierender Fund am Mittwoch: Im Zuge einer Delogierung entdeckten Polizisten drei tote Katzen in einer Wohnung. Die Tiere dürften bereits seit längerer Zeit unversorgt gewesen sein. Wie die Polizei Salzburg mitteilte, handelt es sich bei der Wohnungsinhaberin um eine 31-jährige Österreicherin, gegen die nun wegen Tierquälerei ermittelt wird.

Ermittlungen laufen

Laut ersten Ermittlungen soll die Frau ihre Katzen über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt in der Wohnung zurückgelassen haben. In ihrer Einvernahme erklärte die Verdächtige, dass sie wegen ihrer Arbeit nicht persönlich habe nach den Tieren sehen können. Sie gab an, eine andere Person mit der Betreuung beauftragt zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen.