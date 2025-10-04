Austria Salzburg siegt 4:2 gegen Hertha Wels

Austria Salzburg zeigte vor heimischem Publikum eine starke Leistung. Nach einer torreichen ersten Halbzeit stand es 2:2 – Paul Gobara (16.) und Sebastian Feyrer (45.+3) trafen für die Gäste, Paul Lipczinski (19.) und Christian Gebauer (36.) für die Violetten. Nach dem Seitenwechsel übernahm Salzburg klar das Kommando. Denizcan Cosgun brachte sein Team in der 59. Minute in Führung, ehe Dario Bijelic in der 85. Minute den 4:2-Endstand fixierte.