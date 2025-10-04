Skip to content
Austria Salzburg feiert nach einem packenden 4:2 gegen Hertha Wels drei wichtige Punkte in der ADMIRAL 2. Liga.
Salzburg
04/10/2025
2. Liga

Austria Salzburg siegt 4:2 gegen Hertha Wels

In der neunten Runde der ADMIRAL 2. Liga feierte Austria Salzburg einen 4:2-Heimsieg gegen den FC Hertha Wels.

von Nadia Alina Gressl
Austria Salzburg zeigte vor heimischem Publikum eine starke Leistung. Nach einer torreichen ersten Halbzeit stand es 2:2 – Paul Gobara (16.) und Sebastian Feyrer (45.+3) trafen für die Gäste, Paul Lipczinski (19.) und Christian Gebauer (36.) für die Violetten. Nach dem Seitenwechsel übernahm Salzburg klar das Kommando. Denizcan Cosgun brachte sein Team in der 59. Minute in Führung, ehe Dario Bijelic in der 85. Minute den 4:2-Endstand fixierte.

