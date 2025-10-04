Magische Nacht: Bald Sternschnuppen-Feuerwerk am Himmel zu sehen

Wie schön! In wenigen Tagen erreicht der Meteorschauer der Draconiden seinen Höhepunkt. In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober werden bis zu 400 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein.

Die Draconiden sind jedes Jahr zwischen dem 6. und 10. Oktober aktiv. In diesem Zeitraum durchquert die Erde nämlich die Umlaufbahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner, dessen Bruchstücke als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Die meisten gibt es in der Nacht vom auf den 9. Oktober 2025 zu sehen. Dann erreichen die Draconiden nämlich ihren Höhepunkt. Konkret bedeutet das, dass zwischen 150 und 400 Sternschnuppen pro Stunde über den Nachthimmel sausen. Aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Himmel.