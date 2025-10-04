Magische Nacht: Bald Sternschnuppen-Feuerwerk am Himmel zu sehen
Wie schön! In wenigen Tagen erreicht der Meteorschauer der Draconiden seinen Höhepunkt. In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober werden bis zu 400 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein.
Die Draconiden sind jedes Jahr zwischen dem 6. und 10. Oktober aktiv. In diesem Zeitraum durchquert die Erde nämlich die Umlaufbahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner, dessen Bruchstücke als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Die meisten gibt es in der Nacht vom auf den 9. Oktober 2025 zu sehen. Dann erreichen die Draconiden nämlich ihren Höhepunkt. Konkret bedeutet das, dass zwischen 150 und 400 Sternschnuppen pro Stunde über den Nachthimmel sausen. Aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Himmel.
Tipps für die perfekte Sternschnuppennacht
- Um einen Meteorschauer zu sichten, braucht ihr kein spezielles Equipment oder Vorwissen – nur einen klaren Himmel.
- Sucht euch einen lichtarmen Ort und lasst euren Augen zirka 15 bis 20 Minuten Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.
- Zieht euch den Temperaturen entsprechend an und nehmt unbedingt eine warme Decke oder eine gemütliche Liege- oder Sitzgelegenheit mit.
- Dann legt euch hin und schaut einfach in den Himmel. Na? Habt ihr eine Sternschnuppe entdeckt? Dann wünscht euch etwas!
Quelle: timeanddate.de