Silberpreis explodiert: Plus 49 Prozent in einem Jahr

Der Silberpreis ist innerhalb von nur zwölf Monaten um satte 49 Prozent gestiegen. Die Feinunze lag im Oktober 2024 noch bei rund 32 US-Dollar (finanzen.at, stand 4.10.2025, 17.30 Uhr, so kratzt sie aktuell bereits an der Marke von 48 Dollar je Feinunze (Gold.de, stand 4.10.2025, 17.30 Uhr). In Euro bedeutet das: 40,87 Euro pro Unze. Damit setzt Silber seine Rallye fort.

Kursexplosion in nur drei Monaten

Besonders spektakulär ist der Blick auf den Drei-Monats-Chart: Seit Juli legte der Preis für Silber um fast 30 Prozent zu. Die Kurve zeigt dabei fast senkrecht nach oben. Schon in der vergangenen Woche kletterte Silber um 2,2 Prozent auf seinen derzeitigen Höchststand. Auch langfristig ist der Trend eindeutig: In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Silberpreis mit einem Plus von knapp 96 Prozent nahezu verdoppelt. 2020 wurde die Feinunze teils noch unter 25 Dollar gehandelt wurde. Auf Sicht von zwei Jahrzehnten beträgt das Plus sogar mehr als 776 Prozent. (finanzen.at, stand 4.10.2025).