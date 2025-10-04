Skip to content
Die Tiroler fanden kaum ins Spiel und konnten den Druck der Rieder nicht standhalten.
OÖ/Tirol
04/10/2025
Fußball

SV Ried siegt 2:0 gegen WSG Tirol

Die SV Ried jubelt am 9. Spieltag der Bundesliga<. Grosse bringt die Innviertler per Elfmeter früh in Führung, Van Wyk sorgt mit dem 2:0 für die Entscheidung.

von Nadia Alina Gressl
Die SV Ried gewinnt am 9. Spieltag der Bundesliga gegen die WSG Tirol mit 2:0. In der 15. Minute trifft M. Grosse per Elfmeter zum 1:0 ins linke Eck. In der 80. Minute erhöht A. Van Wyk auf 2:0: Nach einem Pass von Grosse zieht er in den Strafraum und trifft den Ball ins lange Eck.

