SV Ried siegt 2:0 gegen WSG Tirol

Die SV Ried jubelt am 9. Spieltag der Bundesliga<. Grosse bringt die Innviertler per Elfmeter früh in Führung, Van Wyk sorgt mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Die Tiroler fanden kaum ins Spiel und konnten den Druck der Rieder nicht standhalten.

Die SV Ried gewinnt am 9. Spieltag der Bundesliga gegen die WSG Tirol mit 2:0. In der 15. Minute trifft M. Grosse per Elfmeter zum 1:0 ins linke Eck. In der 80. Minute erhöht A. Van Wyk auf 2:0: Nach einem Pass von Grosse zieht er in den Strafraum und trifft den Ball ins lange Eck.