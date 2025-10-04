Hütte in Gärtnerei in Ottnang am Hausruck brachte lichterloh

Am Freitagabend, dem 3. Oktober 2025, geriet auf dem Gelände einer Gärtnerei in Ottnang am Hausruck eine Hütte in Brand. Vier Feuerwehren standen im Einsatz und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Die Feuerwehr Ottnang am Hausruck und drei weitere Wehren löschten den Brand auf dem Gärtnereigelände rasch.

Gegen 20 Uhr bemerkten Anrainer Rauchschwaden über dem Gelände einer Gärtnerei in Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck, Steiermark). Kurz darauf heulten die Sirenen: Die Feuerwehren Ottnang am Hausruck, Bergern, Bruckmühl und Plötzenedt wurden alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Hütte bereits in Vollbrand.

Einsatzkräfte handelten sofort

Mit mehreren Löschleitungen rückten die Florianis dem Feuer zu Leibe. Eine zusätzliche Zubringerleitung zur Wasserversorgung wurde vorbereitet, musste aber letztlich nicht eingesetzt werden, da die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht wurden. Das schnelle Eingreifen verhinderte, dass sich der Brand auf die angrenzenden Bereiche der Gärtnerei ausbreitete.

Nachlöscharbeiten unter Atemschutz

Nachdem das Feuer gelöscht war, begann die Polizei mit den Ermittlungen zur Brandursache. Ein Atemschutztrupp führte letzte Nachlöscharbeiten durch, um Glutnester zu beseitigen. Gegen 21.45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Durch das rasche und koordinierte Handeln der vier Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.