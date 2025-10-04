Signal droht mit Rückzug aus Europa

Die EU plant eine Chatkontrolle. Signal-Chefin Meredith Whittaker warnt: Bevor der Messenger seine Verschlüsselung schwächt, würde man den europäischen Markt verlassen.

Die Messenger-App Signal gilt als eine der sichersten Kommunikationsplattformen der Welt. Doch genau das könnte ihr in Europa zum Verhängnis werden. Grund ist die geplante EU-Chatkontrolle, die vorsieht, dass Messenger-Inhalte vor der Verschlüsselung geprüft werden. Laut mehreren Medienberichten sagte Signal-Chefin Meredith Whittaker gegenüber der DPA: „Wenn wir gezwungen würden, unsere Sicherheitsgarantien zu untergraben, würden wir Europa verlassen.“ Eine Hintertür in der Verschlüsselung komme für Signal nicht infrage.

Chatkontrolle und KI-Agenten

Das Europaparlament lehnt die Chatkontrolle ab, im Rat der Mitgliedsstaaten gibt es aber mehr Befürworter: Darunter auch Dänemark, das aktuell den Vorsitz führt. Whittaker warnt außerdem vor neuen KI-Agenten, die zu viel Zugriff auf sensible Daten haben könnten. Sie fordert Apple, Google und Microsoft auf, ihre Systeme besser abzusichern, heißt es in mehreren Medienberichten.