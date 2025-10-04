Skip to content
Die Produkte wurden zwischen Juli und September 2025 verkauft.
Österreich
04/10/2025
TK Maxx-Rückruf

Monatelang im Verkauf: Jetzt werden mehrere Kekse zurückgerufen

Das Unternehmen TK Maxx informiert aktuell über einen Rückruf für verschiedene Kekssorten. Der Grund ist ein mögliches Gesundheitsrisiko. Die Produkte wurden möglicherweise falsch gekennzeichnet.

von Anja Mandler
Aktuell gibt es einen Produkt-Rückruf für Kekse der Marke „LES FLORENTINS“. Der Grund: „Wir rufen diese Produkte zurück, da sie möglicherweise nicht glutenfrei sind. Diese Information ist auf der Originalverpackung zwar angegeben, jedoch wurde sie auf dem zusätzlichen Etikett weggelassen. Daher können diese Produkte ein Gesundheitsrisiko für Verbraucher mit einer Glutenallergie oder -unverträglichkeit darstellen“, warnt das Unternehmen. Die Produkte wurden zwischen Juli und September 2025 in zahlreichen TK Maxx-Filialen verkauft.

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen

LES FLORENTINS Chocolate Biscuits

Die Produktcodes auf dem Kassenbeleg und Preisetikett lauten:
22927, 22928, 22929, 22930, 22931, 22932, 22935, 22936, 22937, 22939,
22940, 22941, 22943, 22944, 22945, 22948, 22949, 22951, 808264, 808265,
808266, 808267, 808268, 808269, 808270, 808271, 808272, 808273, 808274,
808275, 808276, 808277, 808278, 808279, 808280, 808281

 

Das Bild auf 5min.at zeigt Kekse, die zurückgerufen werden.
©TK Maxx
Diese Kekse werden aktuell zurückgerufen.

Das sollten betroffene Kunden tun

„Falls du eines dieser Produkte gekauft hast und eine Allergie oder Unverträglichkeit gegen Gluten hast, bringe es zu einem TK Maxx Store zurück“, rät das Unternehmen. Im Geschäft erhalten betroffene Kunden dann den vollen Kaufpreis zurück oder eine Produkterstattung.

