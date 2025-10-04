SAK-Schockmoment: Hartl kracht in Bande und muss ins Krankenhaus

Der SAK gewann am Samstag in der Salzburger Liga auswärts gegen Anif mit 3:0, musste jedoch einen schweren Rückschlag hinnehmen. In der 18. Minute krachte SAK-Spieler Martin Hartl nach einem Laufduell mit dem Gesicht gegen eine Werbebande und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Nach einer langen Spielunterbrechung wurde Hartl ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden, laut mehreren Medienberichten, mehrere Brüche im Gesicht, eine gebrochene Hand sowie beschädigte bzw. verlorene Zähne festgestellt. Trotz des Zwischenfalls konnte der SAK seinen Platz in den Top 4 der Salzburger Liga festigen.