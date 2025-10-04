McDonald’s Österreich startet mit dem „McCrispy Juicy Pineapple“ die wohl Geschmacksdiskussion des Jahres. Zwischen Liebe und Ablehnung spaltet der neue Burger mit Ananas das Land.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten oder doch? McDonald’s Österreich tritt mit einer gewagten Neuheit den Beweis an. Der neue McCrispy Juicy Pineapple kombiniert knuspriges Hühnerfilet mit Bacon, Käse, Curry-Mango-Sauce und einer Scheibe Ananas. Für viele ein „Juicy Highlight“, für andere schlicht „Jössas, warum das?“. „Natürlich kennen wir die Kontroversen, die es dazu gibt – manche lieben den Gegensatz, für andere ist er ein echtes No-Go. So oder so, wir denken, es ist an der Zeit, um Hawaii-Taste-Fans und alle, die ihren eigenen Geschmack haben, zu feiern“, sagt Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich.

Österreichs härtester Geschmackstest

Laut einer neuen Hot-Take-Umfrage von McDonald’s Österreich sind die Lager klar verteilt. 52 Prozent der Befragten bezeichnen sich als experimentierfreudig und probieren Ananas in süß-pikanter Kombination zumindest gelegentlich. 18 Prozent sind erklärte Fans des Hawaii-Taste, während 30 Prozent die tropische Frucht im Burger kategorisch ablehnen. Doch nicht nur bei der Ananas-Frage zeigt sich, dass Geschmack in Österreich ein heißes Thema ist. Laut Umfrage diskutieren Freundeskreise regelmäßig über kleine, aber emotionale Essgewohnheiten. Ganz vorne dabei: Nutella mit oder ohne Butter drunter (39 Prozent), Pizza-Rand essen oder wegschneiden (31 Prozent) und Popcorn salzig oder süß (22,6 Prozent).

Denglisch, Lebkuchen & Öffi-Trigger

Die Hot-Take-Umfrage zeigt außerdem, dass nicht nur Essen polarisiert. Auch im Alltag liefern kleine Eigenheiten reichlich Gesprächsstoff. Lautes Telefonieren in der Öffentlichkeit (48,5 Prozent), frühzeitige Weihnachtsstimmung in Supermärkten (44,6 Prozent) und Denglisch-Ausdrücke wie „same“, „literally“ oder „random“ (28,6 Prozent) sind Österreichs häufigste Alltags-Aufreger. Weniger aufregend sind dagegen Gewohnheiten wie Serien durchbingen (11,8 Prozent) oder Fitness-Studio-Selfies (10,5 Prozent).

Das steckt im McCrispy Juicy Pineapple

Der McCrispy Juicy Pineapple: Zwischen zwei Buns treffen Hühnerbrustfilet, Bacon, Schmelzkäse, Eisbergsalat, Zwiebelstücke und eine würzige Curry-Mango-Sauce auf eine fruchtig-frische Scheibe Ananas. Erhältlich ist der Burger und sein Wrap-Pendant ab sofort und nur für kurze Zeit in allen McDonald’s Restaurants in Österreich.