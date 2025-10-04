Skip to content
Das Bild zeigt den wasserspeienden Riesen in den Swarovski-Kristallwelten in Wattens.
Wie wird das Wetter am Sonntag in Österreich?
Österreich
04/10/2025
Wetterprognose

Kaltfront: Schneefall bis auf 1.100 Meter möglich

Ein Hauch von Winter mitten im Oktober: Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner kühlen Seite.

von Nadia Alina Gressl
Am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, bleibt das Wetter in Österreich unbeständig. Laut GeoSphere Austria halten sich „recht verbreitet Restwolken und besonders im Bergland sowie generell im Süden und Südosten regnet es zunächst noch ein wenig, ganz im Süden auch teilweise kräftiger“. Im Laufe des Tages zieht die Störungszone weiter nach Südosten ab – der Regen lässt nach, und die Wolken beginnen aufzulockern.

Sonne, Wolken und einzelne Regenschauer

An der Alpennordseite und im Norden wechseln sich Sonne und Wolken rasch ab, begleitet von einzelnen Regenschauern. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 1500 Metern Seehöhe. Während im Süden kaum Wind weht, frischt er im übrigen Land deutlich auf: „Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West, nur im Süden bleibt es windschwach.“ Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 4 und 11 Grad, am Nachmittag werden maximal 10 bis 14 Grad erreicht.

Am Berg:

Auch am Berg zeigt sich das Wetter laut GeoSphere Austria „von der wechselhaften Seite“. Dichte Wolken, Schneeregen und Schneeschauer schränken die Sicht ein, die Schneefallgrenze liegt um 1400 Meter Seehöhe. Nur vereinzelt, vor allem am Nachmittag, zeigt sich kurz die Sonne. „Der Wind weht verbreitet stark bis stürmisch aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, mit teils kräftigen Böen.“ In 2000 Metern Höhe liegt die Temperatur österreichweit bei rund minus zwei Grad.

