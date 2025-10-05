Bauernhofbrand: 54-Jähriger verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

In der Nacht auf Sonntag brach in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Grän ein Brand aus. Ein 54-jähriger Bewohner erlitt leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am 5. Oktober 2025 gegen 1.10 Uhr wurde ein 54-jähriger Österreicher in Grän durch lautes Knistern aus dem Schlaf gerissen. Als der 54-Jährige Nachschau hielt, stellte er in einem Zimmer im Erdgeschoss des von ihm bewohnten landwirtschaftlichen Anwesens einen Brand fest und begann diesen durch Löschversuche einzudämmen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin setzte er einen Notruf ab und setzte so die Rettungskette in Gang.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz

Durch den sofortigen Einsatz mehrerer freiwilliger Feuerwehren konnte ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Teile des Bauernhofs verhindert und der Brand gegen 1.55 Uhr schließlich gelöscht werden. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Der 54-jährige Bewohner erlitt leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung und musste nach Erstversorgung durch den vor Ort befindlichen Notarzt mittels Rettungsdienstes in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert werden.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache sind laufend. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Grän und Tannheim, Rettungsdienst und Notarzt mit mehreren Fahrzeugen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Elbigenalp.