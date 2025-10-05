Auto stürzt von Wagenheber: 47-Jähriger stirbt in Lenzing

Ein 47-jähriger Mann wurde am Samstag, dem 4.Oktober unter seinem eigenen Auto eingeklemmt, als der Wagenheber wegrutschte. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Am Nachmittag des 4. Oktober kam es im Zufahrtsbereich einer Mietgarage zu einem tragischen Unfall. Ein 47-Jähriger wollte an seinem Auto Ausbesserungen am Unterboden vornehmen, da ein Werkstatttermin zur Begutachtung bevorstand. Dazu hob er das Fahrzeug mit einem Wagenheber und einer Holzlatte an und kletterte anschließend unter den Motorraum. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte der Wagenheber jedoch weg, das Auto stürzte ab und begrub den Mann unter sich.

Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Andere Garagenbesitzer fanden den Mann, als sie nach Hause kamen, und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Feuerwehr, Rettung und Polizei standen mit mehreren Kräften im Einsatz. Das Fahrzeug wurde gesichert und angehoben, um den Verunglückten zu bergen. Der tragische Vorfall sorgt in der Region für große Betroffenheit.