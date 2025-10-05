Studentin (23) arbeitet 10 Monate lang für 1.500 Euro zu wenig

Eine junge Oberösterreicherin wollte sich als Studentin in einem Unternehmen was dazuverdienen, ihre Lohnabrechnungen kamen ihr aber komisch vor. Und tatsächlich: Ihr Gefühl täuschte sie nicht.

Nachdem sie monatelang für zu wenig Geld gearbeitet hat, hat sie ihre Lohnabrechnungen von der Arbeiterkammer überprüfen lassen.

Knapp zehn Monate lang hat eine 23-jährige Studentin aus Oberösterreich bei einem Unternehmen Kunden betreut, Produkte verkauft und Dienstleistungen wie das so genannte „Abnehmen im Liegen“ durchgeführt. Doch ihr kam die ganze Zeit über etwas Spanisch vor, die Lohnabrechnung wollten für sie einfach keinen Sinn ergeben. Daher wandte sie sich damit an die Arbeiterkammer (AK), wie die Rechtsexperten nun auf Facebook erklären.

Kollektivvertrag nicht angewendet

Diese überprüfte den Fall und kam ebenfalls zum Schluss, dass da etwas nicht stimmen konnte. Und tatsächlich: „Der Arbeitgeber hatte keinen Kollektivvertrag angewendet – zu Unrecht“, so die AK in dem Posting. Und obwohl man sie schriftlich aufforderte, weigerte sich die Firma zunächst, der jungen Frau etwas nachzubezahlen. Als die Klage ins Haus stand, lenkte man dann aber doch ein und zahlte ihr immerhin 1.500 Euro nach.

„Der Erfolg der Arbeiterkammer ist der Beweis…“

Zusätzlich zur Studentin konnten sich dadurch auch noch zwei ihrer Kolleginnen über Nachzahlungen freuen. „Der Erfolg der Arbeiterkammer für die Studentin ist der Beweis, dass es sich lohnt, eine Rechtsberatung in der AK in Anspruch zu nehmen“, so Oberösterreichs AK-Präsident Andreas Stangl abschließend.