Kürzungen „summieren sich“: Experte zeichnet im Fernsehen düsteres Bild

Der Sozialexperte und Psychologe der Armutskonferenz, Martin Schenk, zeigt im Fernsehen die Situation für Armutsbetroffene in Österreich auf. Obwohl man im europäischen Vergleich gut da stehe, bringe das diesen "gar nichts".

Die hohe Inflation und die damit einhergehende Armut macht den Österreichern zu schaffen. Mindestens 206.000 Menschen seien hierzulande betroffen, weiß die Armutskonferenz. Sozialexperte und Psychologe Martin Schenk bezeichnet die Situation für Betroffene im „Wien heute“-Interview als „sehr dramatisch, weil man nicht nur wenige Güter hat, also wenig Geld, sondern auch die Möglichkeiten, die Chancen, die Zukunftsperspektiven verloren gehen“.

©Screenshot „ORF“ Der Sozialexperte und Psychologe der Armutskonferenz, Martin Schenk: „Situation für Betroffene sehr dramatisch.“

„Die leben nicht im Vergleich sondern in ihrer Lebenssituation“

Im europäischen Vergleich würde Österreich zwar „gut“ dastehen, das bringe den Betroffenen aber „gar nichts“. „Die leben nicht im Vergleich sondern in ihrer Lebenssituation“, weiß Schenk. Um die Armutsquote nach unten zu drücken, müsse man etwas machen. An diesem Punkt spricht der Sozialexperte der Armutskonferenz die drei Bereiche „Wohnen, Energie und Lebensmittel“ an. Schenk dazu: „In einem Haushalt, der wenig hat, sind es die drei Top-Bereiche. Danach ist alles Geld weg und es bleibt nichts mehr übrig für all die anderen wichtigen Sachen im Leben wie Gesundheit, Bildung, Freizeit und Erholung.“

Kommst du mit deinem Geld aus? Nein – lebe im Minus. Es geht sich knapp aus. Ja. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Es hätte eineinhalb Jahre früher sein müssen…“

Am effizientesten könne man dabei in den Bereichen Wohnen und Energie was machen. Da spricht Schenk auch den geplanten Sozialtarif an, durch den rund 250.000 Haushalte den Strom günstiger bekommen sollen. Alles zur Energiereform, die die Regierung angekündigt hat hier: Hunderte Euro: Neues Stromgesetz könnte allen künftig viel Geld sparen. Ihm würden aber noch „einige Gruppen, die unter der Einkommensarmutsgrenze sind“ fehlen. Nehme man die auf, „dann ist das eine gute Sache“. Er spricht dabei unter anderem die „Working Poor“ an – jene Menschen, die trotz Arbeit arm seien. Mehr dazu hier: Arm trotz Arbeit: 120.000 Menschen in Österreich sind „Working Poor“. Positiv sieht er jedenfalls, dass überhaupt in die Preise vom Wohnen und bei der Energie eingegriffen wurde, für ihn sei es nur deutlich zu spät gekommen: „Es hätte wahrscheinliche eineinhalb Jahre früher sein müssen.“

Kürzungen „summieren sich“

Der Psychologe sieht einzelne Kürzungsmaßnahmen, die getroffen worden sind, als „noch nicht so arg“ für Betroffene. Als Beispiele nennt er dafür den gestrichenen Klimabonus, die Erhöhung der Krankenversicherungs-Beiträge bei Pensionisten und auch Änderungen beim AMS bezüglich der geringfügigen Arbeit in der Arbeitslosigkeit. „Aber es summiert sich, es häuft sich. Eine Person kann von mehreren dieser Kürzungen betroffen sein, da geht es um jeden Euro“, erklärt Schenk.