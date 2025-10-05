Luxusautos als Vorführwagen: Betrüger stecken sich jahrelang Geld ein

Ein groß angelegter Betrugsfall beim Handel mit Ersatzteilen für Luxusfahrzeuge wurde seitens der Steuerfahndung in Österreich nun aufgedeckt. Die Schadenshöhe dürfte im siebenstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen haben mehrere Jahre gedauert, in diesem Zeitraum haben auch Hausdurchsuchungen an insgesamt sieben Einsatzorten in Wien und Oberösterreich stattgefunden. Zudem wurden 34 Bankkonten bei fünf Instituten geöffnet, zahlreiche Zeugen und Beschuldigte befragt und nationale sowie internationale Ankunftsersuchen gestellt, heißt es nun in einer Aussendung des Finanzministeriums.

©BMF/Steuerfahndung Zig Dokumente wurden seitens der Ermittler sichergestellt.

Jahrelang gezielt Abgaben hinterzogen

Über mehrere Jahre hinweg haben die beiden Beschuldigten dabei mit ihrem Unternehmen gezielt Abgaben hinterzogen. „Dazu wurden Fahrzeug-Lieferketten italienischer und deutscher Luxusautos durch Zwischenschaltung nahestehender Personen manipuliert“, so das Ministerium weiter. Auch mit der Buchhaltung sollen es die beiden nicht allzu genau gesehen haben, ein Teil der Geschäfte wurde nämlich nicht dokumentiert, Eingangsrechnungen wurden verändert und Ausgangsrechnungen gefälscht. Dadurch konnten Erlöse in das Privatvermögen der Beschuldigten verschoben werden, ohne sie korrekt zu versteuern, weiß das Finanzministerium.

Schadenssumme von knapp einer Million Euro

Mehrere der Luxusfahrzeuge wurden weiters als „Vorführwagen“ deklariert. Damit erreichte man eine vorübergehende Befreiung von der Normverbrauchsabgabe und konnte die Vorsteuer abziehen. „Tatsächlich wurden die Fahrzeuge aber wie eigenes Anlagevermögen genutzt“, heißt es in der Aussendung weiter. Das „planmäßige und bewusste Handeln“ sei von den Beschuldigten auch teilweise selbst eingeräumt worden. Und die Schadenssumme macht sprachlos, liegt sie doch bei knapp einer Million Euro. Ein Strafverfahren wurde nun eingeleitet.

„Der Kampf gegen Steuerbetrug ist eine Frage der Gerechtigkeit“

Finanzminister Markus Marterbauer dazu: „Die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen vor Schmutzkonkurrenz geschützt werden. Der Kampf gegen Steuerbetrug ist eine Frage der Gerechtigkeit, daher legen wir noch mehr Augenmerk darauf. Wer betrügt, schadet nicht nur dem Staat.“ Auch Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ist sich sicher: „Wer Abgaben hinterzieht, verschafft sich einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil. Leistung und ehrliches Wirtschaften muss sich lohnen. Dafür setzen wir uns seitens der Bundesregierung tagtäglich ein.“ Für die beiden Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

© Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | Finanzminister Markus Marterbauer: „Wer betrügt, schadet nicht nur dem Staat.“ ©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl: „Leistung und ehrliches Wirtschaften muss sich lohnen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 09:51 Uhr aktualisiert