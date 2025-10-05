12 Führerscheine bei Polizeikontrollen im Burgenland abgenommen

Am Samstag, 4. Oktober 2025, bis in die Nacht zum Sonntag hinein hat die Polizei im Burgenland ein landesweites Verkehrsplanquadrat durchgeführt. Und das mit durchaus ansehnlichem Erfolg, wie die Bilanz zeigt.

Insgesamt wurden bei den landesweiten Kontrollen 755 Lenker kontrolliert und 688 Alkomat- und Alkovortests durchgeführt. 15 Lenker seien dabei in alkoholisiertem oder von Drogen beeinträchtigtem Zustand gefahren. Der höchste gemessene Alkoholwert lag übrigens bei 2,0 Promille – bei einem 34-jährigen Autofahrer im Bezirk Oberwart.

Alko- und Drogenbilanz bei Verkehrsplanquadrat: Drei Lenker mit mehr als 0,5 Promille

Sechs Lenker und eine Lenkerin mit mehr als 0,8 Promille

Fünf Lenker in durch Drogen beeinträchtigtem Zustand

459 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen

Im Zuge der Aktion habe man zwölf Führerscheine abgenommen, 182 Organstrafverfügungen ausgestellt sowie 293 sonstige Anzeigen und 459 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet, berichten die Beamten. Zudem konnte auf der S31 im Bezirk Mattersburg ein 18-jähriger Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen werden. Doch der junge Mann hatte nicht nur keinen Führerschein, ein Alkomattest spuckte bei ihm auch noch einen Wert von 0,84 Promille aus. Er wurde bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.