Arbeitslose aufgepasst: Wann das AMS-Geld im Oktober aufs Konto kommt

In Kürze kommt das AMS-Geld wieder auf die Konten von hunderttausenden Österreichern.

Wie jedes Monat bekommen Arbeitslose und Menschen, die beim AMS wegen einer Schulung gemeldet sind, auch im Oktober wieder Geld. Und wie berichtet werden das auch immer mehr Österreicher, die davon betroffen sind. Die allermeisten der mehr als 375.000 Betroffenen werden demnächst das Geld auch aufs Konto bekommen oder per Post zugeschickt bekommen. Da die Auszahlung immer im Nachhinein stattfindet, handelt es sich nun um jene für den September. Am Konto wird es die spürbare Entlastung schon am Montag, 6. Oktober, geben, per Post kommt das AMS-Geld am 8. Oktober. Alle weiteren Auszahlungstermine findet ihr in der folgenden Infobox.

Wann das Geld vom AMS bei euch eintrudelt: September Konto: 6. Oktober

per Post: 8. Oktober Oktober Konto: 5. November

per Post: 7. November November Konto: 4. Dezember

per Post: 9. Dezember Dezember Konto: 7. Jänner 2026

per Post: 9. Jänner 2026

AMS-Änderung ab Jänner 2026

Ab Jänner 2026 wird es übrigens eine größer Änderung für die allermeisten Arbeitslosen in Österreich geben. Dann nämlich wird der Zuverdienst in Form einer geringfügigen Arbeit für viele gestrichen – nur wenige Ausnahmen dürfen weiter einer solchen nachgehen. Alle Infos dazu findet ihr hier: AMS-Geld: Bis zu diesem Datum musst du deinen Nebenjob kündigen.