„Deutsche“ und „Österreicher“ wollen sich vermehrt gegenseitig betrügen

Bei der "Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH" (RTR) gehen in den vergangenen Monaten vermehrt Meldungen aus Deutschland ein. Gleichzeitig gibt es hunderte Meldungen von Österreichern, die von deutschen Nummern belästigt wurden.

Nicht weniger als 6.156 verdächtige Meldungen wurden im dritten Quartal bei der Meldestelle der RTR registriert – und damit um 35 mehr als noch im dritten Quartal des Vorjahres. Rund 3.000 dieser Meldungen betrafen dabei Betrugsanrufe, bei etwa 2.800 handelte es sich um verdächtige SMS. Besonders spannend: Zusehends mehr Personen aus Deutschland greifen auf die RTR-Meldestelle zurück und beschweren sich, „von österreichischen Mobilfunknummern gespammt zu werden“, erklärt Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Was ist die RTR? Bei der RTR handelt es sich um ein Unternehmen, das sich zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes befindet. Die Kernaufgabe besteht in der Förderung des Wettbewerbs auf dem Telekommunikations-, Post- und Medienmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele.

Auch Österreicher beschweren sich über deutsche Nummern

Immerhin 513 Beschwerden habe es von unseren nördlichen Nachbarn diesbezüglich gegeben. Aber bei Betrugsversuchen stehen sie den „Österreichern“ um nichts nach. „Umgekehrt gab es 574 Beschwerden von Österreichern, die von deutschen Rufnummern belästigt wurden“, so Steinmaurer.

„Scam- und Betrugsversuche über das Telefon nehmen leider zu“

Ab sofort ist es übrigens möglich, auch betrügerische WhatsApp-Nachrichten einzumelden. „Scam- und Betrugsversuche über das Telefon nehmen leider zu. Hilfe zur Selbsthilfe bietet da die RTR-Meldestelle für Rufnummernmissbrauch. Je mehr Meldungen wir zu Betrugsanrufen, Betrugs-SMS und jetzt auch zu dubiosen Chat-Nachrichten bekommen, umso schneller identifizieren wir neue Betrugswellen bzw. Betrugsmaschen und informieren die breite Öffentlichkeit“, weiß Steinmaurer. Melden könnt ihr „generell jede Form von Belästigung über Anrufe, SMS und WhatsApp hier online.