Mit 212 km/h auf der Bundesstraße geblitzt: Auto durfte „er“ behalten

Im Gemeindegebiet von Niedernsill (Pinzgau, Salzburg) auf der B168 Mittersiller Straße hat die Polizei gleich zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Einer der beiden war überhaupt mit mehr als 200 km/h unterwegs.

Gleich zwei Autofahrer waren auf der B168 am späten Freitagabend, 3. Oktober 2025, deutlich zu schnell unterwegs. Während ein 23-jähriger Tiroler die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h „nur“ um 59 km/h überschritt, hatte es ein 42-jähriger Salzburger deutlich eiliger. Der Einheimische wurde von der Polizei nämlich kurz nach dem Tiroler mit 212 km/h geblitzt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt.

Extremraser hatte Führerschein nicht mit

Während dem jungen Tiroler der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen wurde, war das beim 42-Jährigen nicht möglich. Dieser hatte seinen nämlich nicht bei sich. Zudem war auch das Fahrzeug nicht auf ihn zugelassen, weshalb dieses nicht an Ort und Stelle beschlagnahmt werden konnte, heißt es seitens der Beamten. Der tatsächliche Autobesitzer kann sein Fahrzeug also behalten. Beide Lenker werden nun jedenfalls den zuständigen Behörden angezeigt.