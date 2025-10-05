„Weder Elch noch Syrer abgeschoben“: ÖVP kontert Kickl-Kritik

Nachdem FPÖ-Chef Herbert Kickl bei einer Veranstaltung in Niederösterreich die Regierung bezichtigt hatte, mehr Elche als Syrer abzuschieben, kontert die ÖVP und das ÖVP-geführte Innenministerium nun.

Es war die Auftaktveranstaltung der FPÖ zu ihrer „Gute Jahre – nur mit uns“-Tour in Enzersdorf an der Fischa (Niederösterreich) Freitagabend, die nun für eine Reaktion seitens der ÖVP sorgt. Bei der Veranstaltung meinte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in Anspielung auf die „Abschiebung“ von Elch Emil, nachdem er einer Autobahn in Oberösterreich verdächtig nahe gekommen ist: „Wir schieben mehr Elche als Syrer ab.“

ÖVP: „Kickl sollte das Feld lieber den Profis überlassen“

Seitens der ÖVP kontert man die Kritik nun bezichtigt Kickl als Innenminister dem Kampf gegen illegale Migration „vollkommen rat- und tatenlos gegenübergestanden“ zu haben. „Wer weder einen Elch noch einen Syrer abgeschoben hat, sollte das Feld lieber den Profis überlassen“, so ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti. Österreich wiederum habe unter Innenminister Gerhard Karner „als einziges EU-Land Straftäter nach Syrien“ abgeschoben. Die Sicherheit der Menschen habe für ihn „höchste Priorität“.

Innenministerium spricht von „Desinformationskampagne“

Aus dem Innenministerium spricht man gleichzeitig von einer „Desinformationskampagne“, habe man doch alleine in diesem Jahr bis Ende September mehr als 10.400 Personen außer Landes gebracht. „Abschiebungen von verurteilten Straftätern aus Syrien oder Afghanistan werden durch das BFA (Anmerkung: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) konsequent umgesetzt. Im Durchschnitt müssen 35 Menschen pro Tag Österreich verlassen, weil sie illegal aufhältig oder straffällig geworden sind“, erklärt Karner. Rund 680 Syrer seien seit Jahresbeginn 2022 in verschiedene europäische Staaten abgeschoben worden, ergänzt man noch.