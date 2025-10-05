Unfall im Seniorenheim: 89-Jähriger stirbt nach Sturz vom Dach

In einem Seniorenheim im Mühlviertel kam es zu einem tragischen Unglück: Ein 89-jähriger demenzkranker Bewohner stürzte nachts von einem Vordach drei Meter in die Tiefe. Zwei Tage später starb er im Krankenhaus.

Es war eine jener Nächte, in denen Unruhe und Orientierungslosigkeit bei Demenzkranken überwiegen. Der 89-jährige Bewohner eines Seniorenheims verließ in den frühen Stunden des 22. September, laut einem Bericht der „Krone“, unbemerkt sein Bett, offenbar in der Annahme, durch eine Tür in den Gang zu gehen. Stattdessen öffnete er jedoch ein Fenster. Wie die Polizei gegenüber der APA bestätigt, überwand der Mann einen Absturzschutz und ging über das Vordach des Gebäudes, rund 25 Meter weit, bevor er drei Meter tief auf den Asphalt stürzte. Pflegekräfte bemerkten den Unfall kurz darauf und alarmierten sofort die Rettung.

Rettung ohne Erfolg

Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz intensiver medizinischer Betreuung starb er zwei Tage später an den Folgen seiner Verletzungen. Laut Polizei wurde der Vorfall an die Staatsanwaltschaft gemeldet, die nun prüft, ob ein Verfahren eingeleitet wird. Hinweise auf ein Verschulden des Pflegepersonals gibt es derzeit nicht. Wie aus dem Bericht hervorgeht, verfügte das Zimmer über eine sogenannte Rufmatte, die das Pflegepersonal alarmiert, wenn ein Bewohner das Bett verlässt. In dieser Nacht schlug das System allerdings nicht an, vermutlich, weil der Mann über die Matte gestiegen war. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden.

Heimleitung betont Balance zwischen Sicherheit und Freiheit

Warum das Fenster nicht versperrt war, erklärte der Heimleiter gegenüber der „Krone“ mit rechtlichen Vorgaben: „Wir sind ein Wohnheim, keine geschlossene Einrichtung, wir dürfen die Freiheit der Bewohner nicht einschränken.“ Das Unglück wirft dennoch Fragen auf, wie Sicherheit und Selbstbestimmung in Pflegeeinrichtungen besser vereint werden können, damit sich solche tragischen Vorfälle nicht wiederholen.