Besorgte Bürger sehen Notsignale am Berg: Bergretter finden einen LKW

Gleich zwei Einsätze mussten die Bergretter aus Zell am See (Salzburg) Samstagabend bis tief in die Nacht hinein abarbeiten. Erst wurde ein Mountainbiker gerettet, anschließend rückte man wegen "permanenter Lichtsignale" aus.

Die ganze Nacht durch im Einsatz standen die Zeller Bergretter von Samstag auf Sonntag, 5. Oktober 2025. Erst musste ein 62-jähriger Mountainbiker vom Hundstein gerettet werden. Er habe sich im alpinen Gelände und bei einsetzendem Schneefall verfahren, die Bergrettung wurde um 19.30 Uhr alarmiert, so Einsatzleiter Christoph Pail. Dem Einheimischen wurde dabei eine Abkürzung zum Verhängnis, weil er auf die verkehrte Seite abgefahren und rund 700 Meter unterhalb des so genannten Ochsenkopfes in ein Dickicht gelangt ist.

„Bereits nach einigen Minuten waren wir komplett durchnässt“

„Wir hatten kaum Sicht und starker Wind, Nebel, Kälte, Schneefall bzw. Regen erschwerten den Einsatz“, berichtet Pail. „Bereits nach einigen Minuten waren wir komplett durchnässt.“ Ihn und sein Fahrrad habe man gegen 22 Uhr abseilen und bei einem mit einem Quad befahrbaren Jägersteig der Freiwilligen Feuerwehr übergeben können. Gegen Mitternacht waren die acht Bergretter dann vermeintlich fertig.

Zweiter Einsatz endete knapp vor 5 Uhr morgens

Wären da nicht „permanente Lichtsignale“ am Gschwandtnerberg bei Taxenbach gewesen, die Einheimische bei der Polizei meldeten. Also wurden die Bergretter wieder alarmiert: „Wir sind mit dem Bergrettungsauto aufgebrochen und über einen Forstweg in Richtung der Signale aufgefahren“, erzählt der Zeller Ortsstellenleiter, Thomas Schwaiger. Dort fand man einen abgestellten LKW vor, der die vermeintlichen „Notsignale“ aussendete. „Eine Drehleuchte eines Holzlasters war nicht ausgeschalten worden“, weiß Schwaiger. Dieser Einsatz endete dann knapp vor 5 Uhr morgens.